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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Клубы АПЛ могут принципиально не продавать игроков «Ньюкаслу» слухи

10 Ноября 2021 • 14:52 Комментировать (2)

Не так давно «Ньюкасл» приобрёл консорциум, который возглавляет суверенный фонд Саудовской Аравии. Клубы Премьер-лиги выступали против этой сделки, опасаясь сверхвыгодных спонсорских сделок, благодаря которым «Ньюкасл» по возможностям будет опережать многие клубы.

«Ньюкаслу» пока рано думать о приобретении топ-игроков. Клубу важно усилить состав футболистами с опытом выступлений в Премьер-лиге, чтобы решить задачу по сохранению прописки в элите. Тем не менее, трансферная кампания может оказаться проблемной, ведь клубы АПЛ могут принципиально не продавать игроков «Ньюкаслу». Об этом сообщает The Telegraph.

Отмечается, что клубы могут сознательно лишиться возможности заработать на сделках с «Ньюкаслом», не желая помогать «сорокам» в их борьбе за выживание.

На сегодняшний день «Ньюкасл» занимает последнее место в турнирной таблице Премьер-лиги.  

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Evgen 86
10 Ноября 2021 в 15:32
Что за бред то? Что мало лиг где можно купить качественных футболистов? Опыт в АПЛ дело конечно хорошее но и без него хороший футболист заиграет везде. В Юве есть Ремзи в Реале есть Бейл и Азар в Аякса есть нап с опытом АПЛ забыл фамилию.
Altmax
10 Ноября 2021 в 15:59
Алле из ВХЭ, где он ничего не показал
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