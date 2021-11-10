Не так давно «Ньюкасл» приобрёл консорциум, который возглавляет суверенный фонд Саудовской Аравии. Клубы Премьер-лиги выступали против этой сделки, опасаясь сверхвыгодных спонсорских сделок, благодаря которым «Ньюкасл» по возможностям будет опережать многие клубы.

«Ньюкаслу» пока рано думать о приобретении топ-игроков. Клубу важно усилить состав футболистами с опытом выступлений в Премьер-лиге, чтобы решить задачу по сохранению прописки в элите. Тем не менее, трансферная кампания может оказаться проблемной, ведь клубы АПЛ могут принципиально не продавать игроков «Ньюкаслу». Об этом сообщает The Telegraph.

Отмечается, что клубы могут сознательно лишиться возможности заработать на сделках с «Ньюкаслом», не желая помогать «сорокам» в их борьбе за выживание.

На сегодняшний день «Ньюкасл» занимает последнее место в турнирной таблице Премьер-лиги.