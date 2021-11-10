«Манчестер Юнайтед» готов потратиться на трансфер Кунде

Защитник «Севильи» Жюль Кунде является одной из трансферных целей «Манчестер Юнайтед», об этом рапортуют журналисты AS.

«Красные дьяволы» пристально следят за выступлениями футболиста сборной Франции в испанском чемпионате. Отмечается, что манкунианцев не пугает высокая трансферная стоимость игрока. Андалусийцы оценивают защитника в 60 миллионов фунтов (~70 миллионов евро).

«МЮ» готов побороться за Кунде с другими европейскими грандами. Ранее ходили слухи об интересе к защитнику со стороны «Барселоны» и лондонского «Челси».

В этом сезоне Ла Лиги Жюль провел десять матчей.