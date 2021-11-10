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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Погба - о травме: «Я вернусь сильнее»

10 Ноября 2021 • 13:18 Комментировать (1)

Хавбек «Манчестер Юнайтед» Поль Погба, выбывший из строя из-за повреждения, пообщался с клубной пресс-службой.

«У меня есть травма. Очень надеюсь, что все не так плохо. Я пройду еще одно медобследование, после которого станут известны точные сроки. Знайте, я вернусь сильнее, чем был раньше», - приводятся слова французского футболиста на официальном сайте «красных дьяволов».

Ранее сообщалось, что 28-летний полузащитник рискует больше не сыграть в этом году.

В текущем розыгрыше Премьер-лиги Поль отдал семь голевых передач в девяти матчах. Его контракт истекает летом 2022 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Поль Погба
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Комментарии (1)
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RedMonk
10 Ноября 2021 в 14:42
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