Погба - о травме: «Я вернусь сильнее»

Хавбек «Манчестер Юнайтед» Поль Погба, выбывший из строя из-за повреждения, пообщался с клубной пресс-службой.

«У меня есть травма. Очень надеюсь, что все не так плохо. Я пройду еще одно медобследование, после которого станут известны точные сроки. Знайте, я вернусь сильнее, чем был раньше», - приводятся слова французского футболиста на официальном сайте «красных дьяволов».

Ранее сообщалось, что 28-летний полузащитник рискует больше не сыграть в этом году.

В текущем розыгрыше Премьер-лиги Поль отдал семь голевых передач в девяти матчах. Его контракт истекает летом 2022 года.