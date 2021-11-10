Хау обозначил первую трансферную цель «Ньюкасла»

Новоиспеченный рулевой «Ньюкасла» Эдди Хау начал строить планы на зимнее трансферное окно. Руководство «сорок» готово выделить специалисту солидную сумму на новых футболистов, которые будут призваны помочь команде сохранить прописку в АПЛ.

По данным The Express, наставник уже определился с одной из приоритетных целей. Хау хочет видеть в «Ньюкасле» защитника сборной Англии Кирана Триппьера, ныне выступающего в Испании за мадридский «Атлетико». Тренер уже дал команду проработать этот трансфер.

Киран связан трудовыми обязательствами с «матрасниками» до лета 2023 года. Его стоимость оценивается в 20 миллионов евро.