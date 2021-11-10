«Ливерпуль» нашёл усиление атаки в Ла Лиге

Атакующий полузащитник Арно Грёневельд, выступающий в испанской Ла Лиге за «Вильярреал», попал в шорт-лист одного из грандов английского чемпионата. Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, в трансфере 26-летнего игрока заинтересован «Ливерпуль».

Мерсисайдский топ-клуб планирует оформить переход Грёневельда в зимнее трансферное окно. Игрок будет призван усилить атаку на время отсутствия Мохамеда Салаха и Садио Мане. Лидеры команды отправятся на Кубок Африки.

Арно пополнил ряды «жёлтой субмарины» прошлым летом, перебравшись из «Борнмута». В текущем сезоне он принял участие в 15 поединках, записав себе в актив семь результативных ударов и два ассиста.