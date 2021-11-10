Гари Невилл предлагал «Манчестер Юнайтед» подписать Канселу

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл рассказал, что советовал своему бывшему клубу подписать защитника Жоау Канселу, ныне выступающего за «Манчестер Сити». Английский специалист работал вместе с португальцем в «Валенсии».

«Мне очень нравился этот игрок. Он максимально отрабатывал на тренировках и всегда стремился к лучшему. Уже тогда я разглядел в нем большую перспективу. Я звонил в «Манчестер Юнайтед», предлагал им подписать Канселу. Это был прекрасный вариант для развития», - передает слова Невилла Sky Sports.

В недавнем дерби Манчестера португалец поучаствовал в двух голах в ворота «МЮ».