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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Футболисты «Тоттенхэма» уже ощутили методы работы Конте

10 Ноября 2021 • 11:44 Комментировать

Антонио Конте стал главным тренером «Тоттенхэма» на прошлой неделе. Футболисты лондонской команды уже успели ощутить на себе методы работы итальянского тренера. Об этом на своих страницах рассказывает The Athletic.

По данным источника, Антонио Конте проводил в пятницу тренировку с такой интенсивностью, которую футболисты не видели со времён работы под руководством Маурисио Почеттино. Нагрузки были очень серьёзными, и некоторые игроки после занятия шутили, что они просто «мертвы».

Отмечается также то, как Антонио Конте подходит к подготовке команды на тактическом уровне. Разбор победной игры Лиги конференций против «Витесса» Конте проводил больше часа – примерно 75 минут.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Антонио Конте
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