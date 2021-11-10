«Вест Хэм» строит большие планы на будущее. На текущий момент «молотобойцы» занимают третье место в Премьер-лиге, что позволяет им мечтать даже о попадании в Лигу чемпионов.

Как сообщает The Sun, в центре своих планов «Вест Хэм» ставит хавбека Деклана Райса. Если раньше появлялась информация о готовности лондонцев продать игрока за сумму в районе 100 миллионов фунтов (почти 120 миллионов евро), то теперь говорится о том, что «молотобойцы» не продадут игрока даже за такие деньги.

Отмечается, что Деклан Райс успел отклонить несколько предложений «Вест Хэма» о новом контракте, но переговоры продолжаются. Действующий трудовой игрока рассчитан до конца июня 2024 года.