«Манчестер Юнайтед» определился с фаворитом на пост главного тренера

В СМИ активно распространяются слухи о скорой отставке норвежца Уле Гуннара Сульшера с поста рулевого «Манчестер Юнайтед». Тренер не оправдывает ожиданий руководства в этом сезоне, а после домашних поражений от «Ливерпуля» (0:5) и «Манчестер Сити» (0:2) его положение выглядит и вовсе катастрофическим.

По сообщениям таблоида The Sun, в стане «красных дьяволов» определились с приоритетным кандидатом на место главного тренера. Фаворитом является немец Ральф Рангник, который в настоящий момент работает на руководящей должности в московском «Локомотиве». Ранее сообщалось, что специалист заинтересован в работе с манкунианцами.

После 11 туров Премьер-лиги «МЮ» занимает шестое место в таблице.