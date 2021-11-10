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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Юнайтед» определился с фаворитом на пост главного тренера

10 Ноября 2021 • 11:23 Комментировать (3)

В СМИ активно распространяются слухи о скорой отставке норвежца Уле Гуннара Сульшера с поста рулевого «Манчестер Юнайтед». Тренер не оправдывает ожиданий руководства в этом сезоне, а после домашних поражений от «Ливерпуля» (0:5) и «Манчестер Сити» (0:2) его положение выглядит и вовсе катастрофическим.

По сообщениям таблоида The Sun, в стане «красных дьяволов» определились с приоритетным кандидатом на место главного тренера. Фаворитом является немец Ральф Рангник, который в настоящий момент работает на руководящей должности в московском «Локомотиве». Ранее сообщалось, что специалист заинтересован в работе с манкунианцами.

После 11 туров Премьер-лиги «МЮ» занимает шестое место в таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Ральф Рангник Уле Гуннар Сульшер
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
Spirit
10 Ноября 2021 в 12:40
МЮ не дают покоя лавры Спартака по идиотизму?
Snk6565
10 Ноября 2021 в 13:11
Да мы уже 7 лет в этом идиотизме
ингерман
10 Ноября 2021 в 11:48
ай ентоц ну как ево там.. а - хамула никаво из топав не интересуец.. он канеш не рагнег.. ну хотя б самых из самых захудалых.. )))
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