​Эдуар Менди высказался о своём непопадании в номинацию на «Золотой мяч»

В 2021 году «Челси» очень мало пропускал, но голкипер команды Эдуар Менди не попал даже в номинацию на «Золотой мяч», что удивило многих представителей футбольного мира. Страж ворот лондонской команды дал комментарий на этот счёт.

«Непопадание в номинацию на «Золотой мяч»? Это то, что меня мотивирует и подталкивает к работе. Честно говоря, мне интересно, попал ли бы я в список, если бы играл за сборную Францию и ездил на Евро», - слова Менди приводит Mirror.

Отметим, что Эдуар Менди является сенегальцем. За главную команду своей страны голкипер провёл 14 матчей, в которых пропустил всего лишь пять раз.