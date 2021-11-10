​Кавани рассказал о своём повреждении

Повреждение помешало Эдинсону Кавани сыграть в манкунианском дерби и поехать в сборную Уругвая. Футболист высказался о своём состоянии для уругвайской газеты El Observador.

- Перед началом сезона у меня был дискомфорт в сухожилии, и я пропустил несколько недель, прежде чем начать получать игровое время. Я ездил в сборную с болевыми ощущениями, надеясь, что это пройдёт. Дела шли на улучшение, но после игры с «Тоттенхэмом» боль вернулась. Я решил пройти курс лечения, чтобы не стало хуже, и чтобы как можно скорее восстановиться, - слова Кавани приводятся на клубном сайте «Манчестер Юнайтед».