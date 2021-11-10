Сульшер переквалифицировал Санчо в защитника

Наставник «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер нашел новое применение атакующему полузащитнику Джедону Санчо, купленному прошлым летом у дортмундской «Боруссии» за 85 миллионов евро.

На последних тренировках «красных дьяволов» норвежский специалист наигрывал схему «3-5-2», в которой Санчо была отведена роль правого латераля. Джедона начали пробовать в качестве альтернативы Аарону Уан-Биссаке.

Таким образом Сульшер пытается предоставить новичку больше игровой практики, поскольку в нападении ему попросту не находится места.

В текущем сезоне Санчо преимущественно выходит на замену. Он провел восемь матчей в АПЛ, не отметившись голевыми действиями.