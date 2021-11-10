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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Сульшер переквалифицировал Санчо в защитника

10 Ноября 2021 • 10:19 Комментировать (2)

Наставник «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер нашел новое применение атакующему полузащитнику Джедону Санчо, купленному прошлым летом у дортмундской «Боруссии» за 85 миллионов евро.

На последних тренировках «красных дьяволов» норвежский специалист наигрывал схему «3-5-2», в которой Санчо была отведена роль правого латераля. Джедона начали пробовать в качестве альтернативы Аарону Уан-Биссаке.

Таким образом Сульшер пытается предоставить новичку больше игровой практики, поскольку в нападении ему попросту не находится места.

В текущем сезоне Санчо преимущественно выходит на замену. Он провел восемь матчей в АПЛ, не отметившись голевыми действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
Уле Гуннар Сульшер Джедон Санчо
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
RedMonk
10 Ноября 2021 в 11:03
Рыбак все опыты ставит, скоро начнет наигрывать вместо Давида!
Nebarsabarsenet
10 Ноября 2021 в 10:59
Это как в Ювентусе из Квадрата делали защитника? Не лучшая идея.
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