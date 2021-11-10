«Барселона» нашла замену Агуэро в гранде АПЛ

Каталонская «Барселона» намерена усилить атакующую линию в зимнее трансферное окно, об этом рапортует газета Marca. «Сине-гранатовые» подыскивают нового нападающего в связи с проблемами со здоровьем у Серхио Агуэро.

Приоритетной целью «Барсы» считается немецкий форвард Тимо Вернер, правами на которого владеет лондонский «Челси». При этом источник уточняет, что речь идет исключительно об аренде игрока. Каталонский клуб не сможет потянуть полноценную покупку из-за финансовых трудностей.

В свою очередь Вернер, который страдает от нехватки игрой практики в Лондоне, готов принять предложение каталонцев.