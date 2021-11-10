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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Хавбек «Арсенал» Смит-Роу: «Было трудно принять, что я не попал в «Челси»

10 Ноября 2021 • 09:48 Комментировать

Полузащитник Эмил Смит-Роу, выступающий за лондонский «Арсенал», после дебютного вызова в сборную Англии рассказал о том, как мог оказаться в «Челси».

«До того, как оказаться в академии «Арсенала», меня просматривали в «Челси». Я попал на просмотр через одного человека, который ранее тоже проходил просмотр – он замолвил за меня словечко. Я попал на просмотр, но не прошёл его. Было трудно это принять, ведь я был ещё очень молодым. Но затем я оказался в «Арсенале» и прошёл в команду. С тех пор я не оглядывался назад», - слова 21-летнего футболиста на своих страницах приводит портал Goal.com.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Арсенал Лондон Эмил Смит-Роу
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