«Монако» назвал стоимость Головина, которого хочет купить клуб АПЛ

Полузащитник сборной России Александр Головин является одной из трансферных целей «Эвертона». Согласно данным журналистов Liverpool Echo, в подписании хавбека лично заинтересован наставник «ирисок» Рафаэль Бенитес.

В «Монако» уже отреагировали на интерес со стороны представителя английской Премьер-лиги. Руководство клуба готово отпустить Головина в клуб из Ливерпуля, если за него заплатят 40 миллионов фунтов (~47 миллионов евро). Сделка может быть оформлена грядущей зимой.

25-летний россиянин защищает цвета монегасков с 2018 года, его контракт действителен до конца сезона-2023/2024.

Эксперты портала Transfermarkt оценивают Александра в 28 миллионов евро.