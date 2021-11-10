Симеоне может продолжить карьеру в «Вест Хэме»

Аргентинский форвард Джованни Симеоне, который является сыном главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне, имеет вариант продолжения карьеры на Туманном Альбионе. Подписать нападающего «Вероны» хочет лондонский «Вест Хэм», успешно выступающий в текущем розыгрыше АПЛ.

«Молотобойцы» считают, что с приходом Джованни их шансы на попадание в топ-4 английского чемпионата значительно повысятся.

В нынешнем розыгрыше итальянской Серии А Симеоне принял участие в 11 поединках, записав на свой счет девять забитых мячей и две голевые передачи.

Трансферная стоимость нападающего составляет 11 миллионов евро.