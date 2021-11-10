«Манчестер Юнайтед» готов продать Погба в январе

«Манчестер Юнайтед» задумался над продажей французского хавбека Поля Погба. По сведениям таблоида Daily Star, 28-летний футболист может сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно. Манкунианцы продадут игрока, если получат заманчивое предложение.

Напомним, что действующий трудовой договор полузащитника с английским грандом истекает по окончании нынешнего сезона. Стороны пока не договорились о пролонгации сотрудничества.

Среди претендентов на Погба фигурируют два европейских топ-клуба. Речь идет о французском «ПСЖ» и мадридском «Реале».

Ранее стало известно, что Поль выбыл на долгое время из-за травмы. Хавбек рискует пропустить до десяти недель.