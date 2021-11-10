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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Юнайтед» готов продать Погба в январе

10 Ноября 2021 • 08:50 Комментировать (3)

«Манчестер Юнайтед» задумался над продажей французского хавбека Поля Погба. По сведениям таблоида Daily Star, 28-летний футболист может сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно. Манкунианцы продадут игрока, если получат заманчивое предложение.

Напомним, что действующий трудовой договор полузащитника с английским грандом истекает по окончании нынешнего сезона. Стороны пока не договорились о пролонгации сотрудничества.

Среди претендентов на Погба фигурируют два европейских топ-клуба. Речь идет о французском «ПСЖ» и мадридском «Реале».

Ранее стало известно, что Поль выбыл на долгое время из-за травмы. Хавбек рискует пропустить до десяти недель.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Поль Погба
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
Милка
10 Ноября 2021 в 08:54
Вот как так получается? Попугай не играет 5 лет,под тридцатник уже, а всё-равно нужен и ПСЖ,и Реалу...
Id152079006
10 Ноября 2021 в 09:15
Когда у тебя в агентах проходимец Райола, ты и в полтос будешь нужен и Реалу, и ПСЖ :)))
Tavadi
10 Ноября 2021 в 09:26
думаю ты сам не отказался бы от такого проходимца как райола
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