Будущее Уле Гуннара Сульшера в «Манчестер Юнайтед» висит на волоске – вопрос лишь в том, когда именно норвежец будет отправлен в отставку. Как сообщает на своих страницах The Sun, футболисты «красных дьяволов» уже смирились с тем, что Сульшер не сможет исправить положение и в обозримом будущем оставит тренерское кресло.

Отметим, что в 12 последних матчах во всех турнирах «Манчестер Юнайтед» потерпел 6 поражений, в частности два поражения на своём поле в принципиальных дуэлях Премьер-лиги с «Ливерпулем» (0:5) и «Манчестер Сити» (0:2). «Красные дьяволы» занимают шестое место в чемпионате Англии на текущий момент.