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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Футболисты «Манчестер Юнайтед» смирились с тем, что Сульшер уйдёт слухи

10 Ноября 2021 • 08:35 Комментировать

Будущее Уле Гуннара Сульшера в «Манчестер Юнайтед» висит на волоске – вопрос лишь в том, когда именно норвежец будет отправлен в отставку. Как сообщает на своих страницах The Sun, футболисты «красных дьяволов» уже смирились с тем, что Сульшер не сможет исправить положение и в обозримом будущем оставит тренерское кресло.

Отметим, что в 12 последних матчах во всех турнирах «Манчестер Юнайтед» потерпел 6 поражений, в частности два поражения на своём поле в принципиальных дуэлях Премьер-лиги с «Ливерпулем» (0:5) и «Манчестер Сити» (0:2). «Красные дьяволы» занимают шестое место в чемпионате Англии на текущий момент.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер
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