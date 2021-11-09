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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Жоржиньо рассказал, за кого бы отдал голос в опросе за «Золотой мяч»

09 Ноября 2021 • 18:18 Комментировать

Жоржиньо считается одним из претендентов на получение «Золотого мяча» в 2021 году, ведь он может похвастаться выигранным трофеем Лиги чемпионов с «Челси» и трофеем чемпионата Европы со сборной Италии. Между тем, футболист ответил на вопрос, за кого бы в опросе за «Золотой мяч» проголосовал он.

«Я бы проголосовал за Н’Голо Канте или Кевине де Брёйне. Я говорил с защитниками из больших команд, и они считают, что де Брёйне заслуживает гораздо большего внимания, чем игроки, которые завоёвывают приз каждый год», - рассказал Жоржиньо бразильскому Globo.

«Золотой мяч» будет вручаться в Париже 29 ноября.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Манчестер Сити Жоржиньо Кевин де Брёйне Н'Голо Канте
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