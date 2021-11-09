Стивен Джеррард близок к своему возвращению в Премьер-лигу Англии, только уже в качестве тренера. Как сообщает на своей страничке в «Твиттере» журналист The Economist Хэмиш Азул, Джеррард готов принять предложение «Астон Виллы».

Отмечается, что бирмингемский клуб близок к достижению договорённости с «Глазго Рейнджерс» по сумме компенсации.

Стивен Джеррард работает с «Глазго Рейнджерс» с лета 2018 года. В сезоне 2020/2021 Джеррард привёл клуб к первому титулу чемпиона Шотландии за десять лет.

Напомним, что «Астон Вилла» недавно отправила в отставку Дина Смита по причине неудовлетворительных результатов.