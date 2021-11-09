Судя по всему, в ближайшее время тренерской перестановки в «Манчестер Юнайтед» не будет. Авторитетный журналист и инсайдер Фабрицио Романо на своей страничке в «Твиттере» написал о том, что после поражения команды от «Манчестер Сити» никаких контактов между руководителями клуба и Уле Гуннаром Сульшером не было. По данным журналиста, основная часть совета директоров «красных дьяволов» продолжает поддерживать норвежского специалиста. Ситуацию может изменить только Джоэл Глейзер, но с его стороны не последовало никаких сигналов.

Уле Гуннар Сульшер работает с «Манчестер Юнайтед» уже почти три года.