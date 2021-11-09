​Названы сроки восстановления Погба – француз может не сыграть до конца года

Поль Погба получил травму бедра в самом начале ноябрьского сбора сборной Франции. Полузащитник вернётся в Манчестер, чтобы пройти более углублённое обследование, но первые диагнозы не самые утешительные. Они говорят о том, что Погба может пропустить от восьми до десяти недель, сообщает RMC Sport. Это означает, что хавбек «Манчестер Юнайтед» рискует больше не сыграть в 2021 году и восстановиться только к средине января.

В сезоне 2021/2022 Поль Погба провёл за «Манчестер Юнайтед» 13 матчей. В них французский хавбек отметился семью результативными передачами на партнёров.

Напомним, что из-за травмы Поля Погба вызов в сборную Франции получил Жордан Верету.