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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Названы сроки восстановления Погба – француз может не сыграть до конца года

09 Ноября 2021 • 14:50 Комментировать (1)

Поль Погба получил травму бедра в самом начале ноябрьского сбора сборной Франции. Полузащитник вернётся в Манчестер, чтобы пройти более углублённое обследование, но первые диагнозы не самые утешительные. Они говорят о том, что Погба может пропустить от восьми до десяти недель, сообщает RMC Sport. Это означает, что хавбек «Манчестер Юнайтед» рискует больше не сыграть в 2021 году и восстановиться только к средине января. 

В сезоне 2021/2022 Поль Погба провёл за «Манчестер Юнайтед» 13 матчей. В них французский хавбек отметился семью результативными передачами на партнёров.

Напомним, что из-за травмы Поля Погба вызов в сборную Франции получил Жордан Верету. 

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Поль Погба
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Комментарии (1)
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Snk6565
09 Ноября 2021 в 15:07
А потом будет еще пару месяцев симулиррвать...в прошлом году проходили
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