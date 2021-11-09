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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Гвардиола допустил переход Стерлинга в «Барселону»

09 Ноября 2021 • 14:43 Комментировать

Слухи активно связывают Рахима Стерлинга с «Барселоной». Сам игрок не так давно говорил о том, что он готов принять новый вызов в своей карьере, покинув «Манчестер Сити».

Между тем, комментарий по поводу возможного ухода Рахима Стерлинга дал главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола.

«Уход Стерлинга в «Барселону»? Честно говоря, я ничего об этом не знаю. Но если «Барселоне» интересен кто-то из наших футболистов, я уверен, что они смогут его заполучить. «Барселона» остаётся привлекательным, даже более чем привлекательным клубом», - высказался Гвардиола для Mundo Deportivo.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Рахим Стерлинг
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