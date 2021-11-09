​Гвардиола допустил переход Стерлинга в «Барселону»

Слухи активно связывают Рахима Стерлинга с «Барселоной». Сам игрок не так давно говорил о том, что он готов принять новый вызов в своей карьере, покинув «Манчестер Сити».

Между тем, комментарий по поводу возможного ухода Рахима Стерлинга дал главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола.

«Уход Стерлинга в «Барселону»? Честно говоря, я ничего об этом не знаю. Но если «Барселоне» интересен кто-то из наших футболистов, я уверен, что они смогут его заполучить. «Барселона» остаётся привлекательным, даже более чем привлекательным клубом», - высказался Гвардиола для Mundo Deportivo.