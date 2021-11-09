Криштиану Роналду может покинуть «Манчестер Юнайтед» уже по завершению этого сезона. Как сообщает Daily Express, такой вариант возможен в случае, если «красные дьяволы» не попадут в Лигу чемпионов на следующий сезон. На текущий момент манкунианцы располагаются на шестой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги Англии.

Напомним, что Криштиану Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» минувшим летом, подписав контракт по схеме «2+1». В текущем сезоне звёздный португалец провёл за «красных дьяволов» 12 игр во всех соревнованиях. В них Роналду записал на свой счёт 9 голов и один результативный пас на партнёра.