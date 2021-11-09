Инс: «Сульшер издевается над ван де Беком»

Экс-футболист «Ливерпуля», «МЮ» и сборной Англии Пол Инс высказался относительно положения голландского полузащитника Донни ван де Бека.

«Меня поражают решения Сульшера. С «Аталантой» ван де Беку дали всего четыре минуты, в дерби с «Сити» десять. Сомневаюсь, что он мечтал о таком. Донни уже второй год полирует скамейку запасных. Такое впечатление, что тренер издевается над ним. Будь я на его месте, то не выходил бы на поле из-за нескольких минут», - передает слова Инса портал Goal.com.

Ранее сообщалось, что голландец хочет сменить команду в январе. Ван де Бек входит в сферу интересов «Барселоны».