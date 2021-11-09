​Огбонна получил травму «крестов»

Защитник «Вест Хэма» Анджело Огбонна получил достаточно серьёзную травму. В результате обследования у футболиста было выявлено повреждение передней крестообразной связки правого колена.

Как сообщает пресс-служба «Вест Хэма», на этой неделе Анджело Огбонна посетит другого специалиста, после чего станут известны хотя бы примерные сроки восстановления итальянского футболиста.

В сезоне 2021/2022 Анджело Огбонна провёл за «Вест Хэм» 11 матчей во всех турнирах. В них защитник отметился одним забитым голом, расписавшись в воротах «Эвертона» в календарной игре Премьер-лиги Англии.