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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Огбонна получил травму «крестов»

09 Ноября 2021 • 13:24 Комментировать

Защитник «Вест Хэма» Анджело Огбонна получил достаточно серьёзную травму. В результате обследования у футболиста было выявлено повреждение передней крестообразной связки правого колена.

Как сообщает пресс-служба «Вест Хэма», на этой неделе Анджело Огбонна посетит другого специалиста, после чего станут известны хотя бы примерные сроки восстановления итальянского футболиста.

В сезоне 2021/2022 Анджело Огбонна провёл за «Вест Хэм» 11 матчей во всех турнирах. В них защитник отметился одним забитым голом, расписавшись в воротах «Эвертона» в календарной игре Премьер-лиги Англии.

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Евро-Футбол.Ру,
Вест Хэм Анджело Огбонна
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