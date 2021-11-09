Адама Траоре стал трансферной целью «Валенсии»

Испанский вингер Адама Траоре, который играет в английском чемпионате за «Вулверхэмптон», имеет вариант продолжения карьеры на родине. По информации в твиттер-аккаунте Ekremkonur, предложить сотрудничество 25-летнему игроку планирует «Валенсия».

При этом боссы «волков» не собираются продавать Траоре и готовы подписать с ним новый долгосрочный контракт до 2026 года. Срок действующего договора истекает по окончании сезона-2022/2023.

Адама играет в футболке «Вулверхэмптона» с августа 2018 года. В нынешнем сезоне АПЛ испанец не отметился результативными действиями с десяти матчах.