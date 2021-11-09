«Ювентус» нацелился на форварда «Манчестер Юнайтед»

Французский форвард Антони Марсьяль может сменить Туманный Альбион на Италию. Нападающего, принадлежащего «Манчестер Юнайтед», собирается подписать туринский «Ювентус», рапортует Calciomercato.

«Старая синьора» обозначила Антони в качестве резервного варианта на случай срыва сделки по сербскому голеадору «Фиорентины» Душану Влаховичу. Трансфер может быть оформлен в январе.

В текущем сезоне чемпионата Англии 25-летний француз не является игроком основы «красных дьяволов». Он принял участие в пяти встречах и забил один мяч.

Контракт Марсьяля рассчитан до 2024 года, его стоимость оценивается в 35 миллионов евро.