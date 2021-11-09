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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ювентус» нацелился на форварда «Манчестер Юнайтед»

09 Ноября 2021 • 12:18 Комментировать (1)

Французский форвард Антони Марсьяль может сменить Туманный Альбион на Италию. Нападающего, принадлежащего «Манчестер Юнайтед», собирается подписать туринский «Ювентус», рапортует Calciomercato.

«Старая синьора» обозначила Антони в качестве резервного варианта на случай срыва сделки по сербскому голеадору «Фиорентины» Душану Влаховичу. Трансфер может быть оформлен в январе.

В текущем сезоне чемпионата Англии 25-летний француз не является игроком основы «красных дьяволов». Он принял участие в пяти встречах и забил один мяч.

Контракт Марсьяля рассчитан до 2024 года, его стоимость оценивается в 35 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Антони Марсьяль
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
HatemBenArfa
09 Ноября 2021 в 12:26
Лёгкий контратакующий форвард у Юве уже есть (какой никакой, но есть, Мората). Сейчас им нужен таран по типу Влаховича. Который может потолкаться, и зацепиться за мяч. Так что не думаю что Марсьяль сейчас подходит больше всех
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