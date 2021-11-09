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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​«Челси» хочет избавиться от Сауля зимой, «Атлетико» против слухи

09 Ноября 2021 • 11:49 Комментировать

Под занавес летней трансферной кампании «Челси» арендовал у «Атлетико» полузащитника Сауля. Испанец до сих пор не адаптировался в Англии – он отыграл за лондонский клуб всего 238 минут в пяти матчах. Сауль не входит в планы Томаса Тухеля, и «Челси» хочет избавиться от футболиста уже в январе. При этом «Атлетико» выступает против досрочного прекращения договора аренды, о чём на своих страницах рассказывает Marca. Разорвать договор в одностороннем порядке «Челси» не может, поэтому ситуация остаётся непонятной.

Отмечается, что сам Сауль не намерен сдаваться – полузащитник настроен изменить своё положение в «Челси».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Атлетико Мадрид Томас Тухель Сауль Ньигес трансферы футбола - зима 2022
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