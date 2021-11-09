Под занавес летней трансферной кампании «Челси» арендовал у «Атлетико» полузащитника Сауля. Испанец до сих пор не адаптировался в Англии – он отыграл за лондонский клуб всего 238 минут в пяти матчах. Сауль не входит в планы Томаса Тухеля, и «Челси» хочет избавиться от футболиста уже в январе. При этом «Атлетико» выступает против досрочного прекращения договора аренды, о чём на своих страницах рассказывает Marca. Разорвать договор в одностороннем порядке «Челси» не может, поэтому ситуация остаётся непонятной.

Отмечается, что сам Сауль не намерен сдаваться – полузащитник настроен изменить своё положение в «Челси».