Роберто Мартинес рассчитывает снова поработать тренером в Премьер-лиге Англии. Как сообщает The Sun, испанскому специалисту интересна работа в «Астон Вилле», от которой он отказался десять лет назад. Бирмингемцы сейчас ищут нового тренера после увольнения Дина Смита на фоне ряда неудачных результатов.

Мартинес был бы не прочь оказаться в «Астон Вилле», но в бирмингемском клубе считают главным кандидатом Стивена Джеррарда. «Вилланы» хотят переманить молодого тренера из «Глазго Рейнджерс».

Отмечается, что Роберто Мартинес будет готов к переговорам после того, как он выведет сборную Бельгии на чемпионат мира.