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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Сити» пожертвует одним игроком ради трансфера де Лихта

09 Ноября 2021 • 10:47 Комментировать (4)

Защитник сборной Голландии и туринского «Ювентуса» Маттайс де Лихт может переехать в английскую Премьер-лигу.

По сообщениям Calciomercato, подписать 22-летнего игрока планирует «Манчестер Сити». Ради этого трансфера «горожане» намерены расстаться с одним из своих защитников. Речь идет о Натане Аке, стоимость которого оценивается в 32 миллиона евро. Английский клуб намерен потратить вырученные деньги с его трансфера на сделку по де Лихту.

Маттайс связан контрактными обязательствами со «старой синьорой» до лета 2024 года. Transfermarkt оценил его стоимость в 70 миллионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Натан Аке Маттайс де Лихт
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Комментарии (4)
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Рейтинг комментариев
BESTJuventus21
09 Ноября 2021 в 11:10
У ДеЛигта клаусула 150 миллионов. За 70 миллионов Сити разве что Ругани может у Юве купить)
Марченко Макс
09 Ноября 2021 в 11:18
Они Аке им бонусом втюхают )))
Марченко Макс
09 Ноября 2021 в 11:08
Вот это отличный трансфер может состоятся ,приветствую. Непонятно как Аке вообще оказался в МС ,на что они рассчитывали ,он никакой во всём .
Ale10JUFC
09 Ноября 2021 в 10:56
Де Лихта купили за 80+ млн, он интересен многим топ клубам , и он уже играет зрело ,а ему еще есть куда прогрессировать, так что цена будет 100+ точно, если Ювентус вообще планирует его продавать в ближайшие 2 года.
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