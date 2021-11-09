«Манчестер Сити» пожертвует одним игроком ради трансфера де Лихта

Защитник сборной Голландии и туринского «Ювентуса» Маттайс де Лихт может переехать в английскую Премьер-лигу.

По сообщениям Calciomercato, подписать 22-летнего игрока планирует «Манчестер Сити». Ради этого трансфера «горожане» намерены расстаться с одним из своих защитников. Речь идет о Натане Аке, стоимость которого оценивается в 32 миллиона евро. Английский клуб намерен потратить вырученные деньги с его трансфера на сделку по де Лихту.

Маттайс связан контрактными обязательствами со «старой синьорой» до лета 2024 года. Transfermarkt оценил его стоимость в 70 миллионов.