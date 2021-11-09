Почеттино может сменить Сульшера в «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» рассматривает вариант с увольнением норвежского специалиста Уле Гуннар Сульшера из-за ряда неудачных результатов. В чемпионате Англии манкунианцы потерпели два поражения на своем поле – от «Ливерпуля» (0:5) и «Манчестер Сити» (0:2).

По сведениям журналистов The Athletic, одним из претендентов на пост рулевого «красных дьяволов» является аргентинец Маурисио Почеттино, ныне работающий с французским «ПСЖ». Однако, по данным источника, эта сделка возможна только по окончании сезона-2021/2022.

После 11 туров английского чемпионата «красные дьяволы» с 17 баллами занимают шестое место в таблице.