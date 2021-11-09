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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Почеттино может сменить Сульшера в «Манчестер Юнайтед»

09 Ноября 2021 • 10:31 Комментировать (1)

«Манчестер Юнайтед» рассматривает вариант с увольнением норвежского специалиста Уле Гуннар Сульшера из-за ряда неудачных результатов. В чемпионате Англии манкунианцы потерпели два поражения на своем поле – от «Ливерпуля» (0:5) и «Манчестер Сити» (0:2).

По сведениям журналистов The Athletic, одним из претендентов на пост рулевого «красных дьяволов» является аргентинец Маурисио Почеттино, ныне работающий с французским «ПСЖ». Однако, по данным источника, эта сделка возможна только по окончании сезона-2021/2022.

После 11 туров английского чемпионата «красные дьяволы» с 17 баллами занимают шестое место в таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Маурисио Почеттино
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Марченко Макс
09 Ноября 2021 в 11:21
Вот как хаотично происходят изменения в ПСЖ ,так они и играют ,команда неопределённости ,уже и Почеттино готовы слить)) В МЮ не обязательно видного тренера надо ,какой бы не пришёл ,он будет лучше курчавого ))
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