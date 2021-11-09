В конце 2021 календарного года Эд Вудворд покинет должность исполнительного директора «Манчестер Юнайтед», о чём было объявлено уже достаточно давно. Впрочем, Вудворд может продолжить работу в клубе в другой роли. Как сообщает Daily Mail, в настоящий момент идут разговоры о том, что Эд может остаться в клубе в качестве консультанта. Отмечается, что ситуация, когда руководитель при уходе с должности продолжает консультировать клуб, является обычным делом. При этом постоянной работы в «МЮ» у Вудворда не будет.

Стоит сказать, что в последние годы фанаты «Манчестер Юнайтед» активно критиковали Эда Вудворда из-за плохих результатов клуба.