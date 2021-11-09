​Эшпириту о своём увольнении из «Тоттенхэма»: «Футбол безжалостен»

Нуну Эшпириту сделал публикацию на своей страничке в «Инстаграме» по поводу своего увольнения из «Тоттенхэма».

«Футбол – самый безжалостный вид спорта. Пару недель назад меня признали тренером месяца в Премьер-лиге, а теперь меня уволили», - среди прочего написал португальский тренер.

При этом Нуну Эшпириту с оптимизмом смотрит в профессиональное будущее. Тренер написал, что будет искать для себя новый вызов. Также Эшпириту поблагодарил фанатов «Тоттенхэма» и выразил сожаление, что его работа в лондонском клубе пошла не по плану.

Напомним, что на прошлой неделе «Тоттенхэм» принял Антонио Конте.