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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Российский голкипер будет тренироваться с лондонским «Арсеналом»

09 Ноября 2021 • 08:42 Комментировать

Голкипер Алексей Рохас Федорущенко, который является воспитанником лондонского «Арсенала», будет привлечен к работе с первой командой «канониров». Об этом сообщается на страницах «Спорт-экспресса».

Уже на этой неделе 16-летний вратарь попробует свои силы в первой команде. Он будет работать под руководством Иньяки Каньи.

Примечателен тот факт, что Федорущенко имеет российские корни. Алексей может выступать за Россию, Англию или Колумбию.

Стоит отметить, что талантливый голкипер уже принял участие в товарищеской игре за юношескую сборную Колумбии, а также привлекался в английскую команду. Вызова в российскую сборную он пока не получал.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Алексей Рохас Федорущенко
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