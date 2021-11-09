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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Аутсайдер АПЛ хочет пригласить Лэмпарда

09 Ноября 2021 • 08:33 Комментировать

«Норвич», являющийся аутсайдером английского чемпионата, занимается активным поиском нового наставника. На прошлой неделе руководство клуба приняло решение об увольнении Даниэля Фарке.

Как информирует посредством твиттер-аккаунта инсайдер Фабрицио Романо, боссы «канареек» начали переговоры с экс-рулевым лондонского «Челси» Фрэнком Лэмпардом. После отставки из столичного клуба 43-летний специалист пребывает в статусе безработного.

Кроме того, «Норвич» рассматривает кандидатуры Люсьена Фавра, Джона Терри и Стива Брюса.

По итогам 11 туров английской Премьр-лиги «канарейки» имеют на своем счету всего пять набранных очков и занимают последнее место в таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Норвич Джон Терри Фрэнк Лэмпард Люсьен Фавр
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