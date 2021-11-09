Аутсайдер АПЛ хочет пригласить Лэмпарда

«Норвич», являющийся аутсайдером английского чемпионата, занимается активным поиском нового наставника. На прошлой неделе руководство клуба приняло решение об увольнении Даниэля Фарке.

Как информирует посредством твиттер-аккаунта инсайдер Фабрицио Романо, боссы «канареек» начали переговоры с экс-рулевым лондонского «Челси» Фрэнком Лэмпардом. После отставки из столичного клуба 43-летний специалист пребывает в статусе безработного.

Кроме того, «Норвич» рассматривает кандидатуры Люсьена Фавра, Джона Терри и Стива Брюса.

По итогам 11 туров английской Премьр-лиги «канарейки» имеют на своем счету всего пять набранных очков и занимают последнее место в таблице.