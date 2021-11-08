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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ньюкасл» может подписать ​Триппьера слухи

08 Ноября 2021 • 22:19 Комментировать

«Ньюкасл», который ранее приобрели новые владельцы из Саудовской Аравии, продолжает работать над усилением состава.

В сферу интересов «сорок» попал 31-летний англичанин Киран Триппьер, который защищает цвета мадридского «Атлетико». Об этом информирует Mundo Deportivo.

Английский клуб уже начал переговоры с «матрасниками» по поводу возможного трансфера игрока.

Соглашение Триппьера с мадридским коллективом истекает летом 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает Кирана в 20 млн евро.

В текущем сезоне защитник сыграл за испанский клуб 15 поединков во всех соревнованиях.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Атлетико Мадрид Киран Триппьер
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