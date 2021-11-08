«Ньюкасл», который ранее приобрели новые владельцы из Саудовской Аравии, продолжает работать над усилением состава.

В сферу интересов «сорок» попал 31-летний англичанин Киран Триппьер, который защищает цвета мадридского «Атлетико». Об этом информирует Mundo Deportivo.

Английский клуб уже начал переговоры с «матрасниками» по поводу возможного трансфера игрока.

Соглашение Триппьера с мадридским коллективом истекает летом 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает Кирана в 20 млн евро.

В текущем сезоне защитник сыграл за испанский клуб 15 поединков во всех соревнованиях.