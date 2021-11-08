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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Хавбек «Арсенала» Смит получил дебютный вызов в сборную Англии

08 Ноября 2021 • 20:46 Комментировать (1)

Хавбек лондонского «Арсенала» Эмиль Смит впервые получил вызов в национальную команду Англии, информирует Daily Mail.

Англичане в ноябре проведут два поединка квалификации ЧМ-2022. Ранее 21-летний футболист не получал вызов в национальную команду.

Англичанам предстоит сыграть против Албании и Сан-Марино. Встречи пройдут 12 и 15 ноября соответственно.

На текущий момент Англия лидирует в своей отборочной группе, набрав 20 баллов в восьми поединках.

В текущем розыгрыше АПЛ Смит провел 11 поединков, записав в актив 4 гола и 2 результативные передачи.

Эмиль - воспитанник «Арсенала». Соглашение футболиста с «канонирами» истекает летом 2026 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Англии Арсенал Лондон Эмиль Смит
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Altmax
08 Ноября 2021 в 21:20
Да откуда вы берёте писак, еврофутбол?
Прямиком из наших средних школ?
У чела фамилия Смит-Роу, это значит,
что он не Смит, и что не Роу.
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