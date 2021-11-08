Хавбек «Арсенала» Смит получил дебютный вызов в сборную Англии

Хавбек лондонского «Арсенала» Эмиль Смит впервые получил вызов в национальную команду Англии, информирует Daily Mail.

Англичане в ноябре проведут два поединка квалификации ЧМ-2022. Ранее 21-летний футболист не получал вызов в национальную команду.

Англичанам предстоит сыграть против Албании и Сан-Марино. Встречи пройдут 12 и 15 ноября соответственно.

На текущий момент Англия лидирует в своей отборочной группе, набрав 20 баллов в восьми поединках.

В текущем розыгрыше АПЛ Смит провел 11 поединков, записав в актив 4 гола и 2 результативные передачи.

Эмиль - воспитанник «Арсенала». Соглашение футболиста с «канонирами» истекает летом 2026 года.