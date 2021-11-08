​Венгер рассказал, в каких клубах мог оказаться

В новом документальном фильме о своём жизненном пути Арсен Венгер предположил, что ему стоило уйти из «Арсенала» ещё в 2007 году.

«Я полностью идентифицировал себя с клубом – это была ошибка. Мой роковой недостаток в том, что я слишком люблю то место, где нахожусь. Я жалею об этом. Я должен был пойти куда-то ещё.

Иногда я задумываюсь о том, что пошло не так после сезона «Непобедимых». 2007 год стал определяющим. Это был первый раз, когда я почувствовал напряжение в клубе. До сих пор спрашиваю себя, правильно ли я поступил, потому что дальше моя жизнь уже не была прежней.

Куда я мог пойти? В сборную Франции. Или в сборную Англии – туда меня звали два или три раза. Также я мог возглавить «Реал», «Ювентус», «ПСЖ» и даже «Манчестер Юнайтед», - слова Венгера приводит Goal.com.