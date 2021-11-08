Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 325 Комментарии
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Венгер рассказал, в каких клубах мог оказаться

08 Ноября 2021 • 19:38 Комментировать

В новом документальном фильме о своём жизненном пути Арсен Венгер предположил, что ему стоило уйти из «Арсенала» ещё в 2007 году.

«Я полностью идентифицировал себя с клубом – это была ошибка. Мой роковой недостаток в том, что я слишком люблю то место, где нахожусь. Я жалею об этом. Я должен был пойти куда-то ещё.

Иногда я задумываюсь о том, что пошло не так после сезона «Непобедимых». 2007 год стал определяющим. Это был первый раз, когда я почувствовал напряжение в клубе. До сих пор спрашиваю себя, правильно ли я поступил, потому что дальше моя жизнь уже не была прежней.

Куда я мог пойти? В сборную Франции. Или в сборную Англии – туда меня звали два или три раза. Также я мог возглавить «Реал», «Ювентус», «ПСЖ» и даже «Манчестер Юнайтед», - слова Венгера приводит Goal.com.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Арсен Венгер Арсенал Лондон
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 08 Ноября
20:46 · Англия. Премьер-лига
Хавбек «Арсенала» Смит получил дебютный вызов в сборную Англии 1
19:38 · Англия. Премьер-лига
​Венгер рассказал, в каких клубах мог оказаться
19:28 · Англия. Премьер-лига
​Названо условие, при котором Сульшер будет уволен 2 слухи
18:31 · Англия. Премьер-лига
​Роналду тревожит ситуация в «Манчестер Юнайтед» 3 слухи
18:16 · Англия. Премьер-лига
​Хау – главный тренер «Ньюкасла» 2 официально
17:51 · Англия. Премьер-лига
​Экс-директор «Челси» может получить должность в «Ньюкасле»
16:55 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» может уволить Сульшера 3 слухи
14:42 · Англия. Премьер-лига
​Сульшера не уволят 9
14:19 · Англия. Премьер-лига
​Хау договорился о контракте с «Ньюкаслом»
12:24 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» и «Барселона» обсуждают громкий обмен 12
11:23 · Англия. Премьер-лига
Терри назвал лучшего опорного полузащитника в мире 2
10:53 · Англия. Премьер-лига
Гари Невилл назвал причину неудач «Манчестер Юнайтед» 4
09:55 · Англия. Премьер-лига
Бенитес ответил на вопрос о трансфере Головина в «Эвертон»
09:36 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола посетит презентацию Хави в «Барселоне» 6
08:59 · Англия. Премьер-лига
Клопп раскритиковал судью после поражения «Ливерпуля» 1
Все новости
Рекомендуем