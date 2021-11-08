Слухов о будущем Уле Гуннара Сульшера появляется немало, ведь «Манчестер Юнайтед» в последнее время разочаровывает армию своих болельщиков. В октябре-ноябре команда потерпела ряд поражений, в том числе в принципиальных домашних матчах Премьер-лиги против «Ливерпуля» и «Манчестер Сити».

Как сообщает ESPN со ссылкой на свои источники, руководители «Манчестер Юнайтед» предпочитают не увольнять Уле Гуннара Сульшера до конца сезона. Позиция боссов «МЮ» может измениться в том случае, если они почувствуют, что команда рискует финишировать за пределами зоны Лиги чемпионов.

Действующий контракт Уле Гуннара Сульшера рассчитан до конца сезона 2023/2024.