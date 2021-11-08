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​Роналду тревожит ситуация в «Манчестер Юнайтед» слухи

08 Ноября 2021 • 18:31 Комментировать (1)

Сложно сказать, как долго Уле Гуннар Сульшер будет оставаться тренером «Манчестер Юнайтед». В СМИ появляется разная информация о судьбе норвежского специалиста. Между тем, Daily Mail пишет на своих страницах о том, что ситуация внутри коллектива далека от идеальной. Так, Криштиану Роналду встревожен тем, насколько упали стандарты в «Манчестер Юнайтед» за последние годы. Также рассказывается о группе игроков, которые считают, что Сульшер и члены его штаба не дают футболистам достаточно указаний. По данным источника, в эту группу входит Бруну Фернандеш.

Действующий контракт Уле Гуннара Сульшера с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до конца июня 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер Бруну Фернандеш
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Комментарии (1)
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ARTUR
08 Ноября 2021 в 18:37
Таки понятно откуда ветер дует ,до этого Бруно все устраивало
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