Сложно сказать, как долго Уле Гуннар Сульшер будет оставаться тренером «Манчестер Юнайтед». В СМИ появляется разная информация о судьбе норвежского специалиста. Между тем, Daily Mail пишет на своих страницах о том, что ситуация внутри коллектива далека от идеальной. Так, Криштиану Роналду встревожен тем, насколько упали стандарты в «Манчестер Юнайтед» за последние годы. Также рассказывается о группе игроков, которые считают, что Сульшер и члены его штаба не дают футболистам достаточно указаний. По данным источника, в эту группу входит Бруну Фернандеш.

Действующий контракт Уле Гуннара Сульшера с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до конца июня 2024 года.