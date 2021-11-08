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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Хау – главный тренер «Ньюкасла» официально

08 Ноября 2021 • 18:16 Комментировать (1)
Ньюкасл
...
Брентфорд
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20.11 18:00

«Ньюкасл» посредством своего официального сайта объявил о назначении Эдди Хау на должность главного тренера команды. 43-летний специалист подписал контракт, рассчитанный до конца сезона 2023/2024.

Хау известен главным образом по успешной работе у руля «Борнмута». Молодой тренер тренировал эту команду во всех четырёх по рангу дивизионах Англии. В 2015 году «Борнмут» под руководством Хау впервые оказался в Премьер-лиге. В топовом дивизионе «вишни» провели пять лет.

После одиннадцати туров чемпионата Англии «Ньюкасл» располагается на предпоследней позиции в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Эдди Хау
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
ARTUR
08 Ноября 2021 в 18:26
Знатное назначение , мутная тема с этим Ньюкастлом , что то ни один из топ ,даже бывших не клюнул ,или не рискнул туда пойти , я думаю что следующий тренер там будет Маур ,он уже успешно стал сливаться ,все по его старому сценарию ,думаю зимой он уже будет сладко спать получив очередные отступные от Рима ))) ну а там и сороки с баблом от шейхов ,этих он еще не доил ))
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