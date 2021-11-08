«Ньюкасл» посредством своего официального сайта объявил о назначении Эдди Хау на должность главного тренера команды. 43-летний специалист подписал контракт, рассчитанный до конца сезона 2023/2024.

Хау известен главным образом по успешной работе у руля «Борнмута». Молодой тренер тренировал эту команду во всех четырёх по рангу дивизионах Англии. В 2015 году «Борнмут» под руководством Хау впервые оказался в Премьер-лиге. В топовом дивизионе «вишни» провели пять лет.

После одиннадцати туров чемпионата Англии «Ньюкасл» располагается на предпоследней позиции в турнирной таблице.