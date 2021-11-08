​Экс-директор «Челси» может получить должность в «Ньюкасле»

«Ньюкасл» недавно был приобретён консорциумом, во главе которого стоит суверенный фонд Саудовской Аравии. В клубе назревают перемены на многих уровнях, в частности на уровне спортивного департамента. Как сообщает The Telegraph, должность спортивного директора «сорок» может занять Майкл Эменало. В своё время этот специалист работал в «Челси».

Отмечается, что Майкл Эменало является поклонником Эдди Хау – тренера, которого сейчас активно связывают с «Ньюкаслом». Поговаривали, что стороны уже даже договорились о контракте.

После одиннадцати туров «Ньюкасл» занимает предпоследнее место в турнирной таблице Премьер-лиги Англии.