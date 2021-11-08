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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Экс-директор «Челси» может получить должность в «Ньюкасле»

08 Ноября 2021 • 17:51 Комментировать

«Ньюкасл» недавно был приобретён консорциумом, во главе которого стоит суверенный фонд Саудовской Аравии. В клубе назревают перемены на многих уровнях, в частности на уровне спортивного департамента. Как сообщает The Telegraph, должность спортивного директора «сорок» может занять Майкл Эменало. В своё время этот специалист работал в «Челси».

Отмечается, что Майкл Эменало является поклонником Эдди Хау – тренера, которого сейчас активно связывают с «Ньюкаслом». Поговаривали, что стороны уже даже договорились о контракте.

После одиннадцати туров «Ньюкасл» занимает предпоследнее место в турнирной таблице Премьер-лиги Англии.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Майкл Эменало
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