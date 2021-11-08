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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​«Манчестер Юнайтед» может уволить Сульшера слухи

08 Ноября 2021 • 16:55 Комментировать (3)

«Манчестер Юнайтед» всё же может уволить Уле Гуннара Сульшера с должности главного тренера команды в обозримом будущем. Как сообщает на своей страничке в «Твиттере» журналист Independent Мигель Делани, в настоящее время боссы «красных дьяволов» думают о том, сможет ли Сульшер улучшить игру и результаты команды в этом сезоне. Впрочем, на увольнение руководители манкунианского клуба могут и не пойти, если они не найдут нового тренера. Главными целями «МЮ» называются Маурисио Почеттино и Эрик тен Хаг. Последний в настоящий момент успешно работает в «Аяксе». В «Манчестер Юнайтед» впечатлены результатами амстердамского клуба.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер Эрик тен Хаг
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
NOBODY
08 Ноября 2021 в 17:13
16:55 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» может уволить Сульшера слухи
14:42 · Англия. Премьер-лига
​Сульшера не уволят ...

Просто гениально!!!! все варианты предусмотрены!!!
ARTUR
08 Ноября 2021 в 17:19
А назначений уже сколько было ))
Nebarsabarsenet
08 Ноября 2021 в 17:41
Осталось только ещё на ромашке погадать))))
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