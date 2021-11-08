«Манчестер Юнайтед» всё же может уволить Уле Гуннара Сульшера с должности главного тренера команды в обозримом будущем. Как сообщает на своей страничке в «Твиттере» журналист Independent Мигель Делани, в настоящее время боссы «красных дьяволов» думают о том, сможет ли Сульшер улучшить игру и результаты команды в этом сезоне. Впрочем, на увольнение руководители манкунианского клуба могут и не пойти, если они не найдут нового тренера. Главными целями «МЮ» называются Маурисио Почеттино и Эрик тен Хаг. Последний в настоящий момент успешно работает в «Аяксе». В «Манчестер Юнайтед» впечатлены результатами амстердамского клуба.