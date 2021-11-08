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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Сульшера не уволят

08 Ноября 2021 • 14:42 Комментировать (2)

Поражение в дерби с «Манчестер Сити» (0:2) спровоцировало новую волну разговоров о будущем главного тренера «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннара Сульшера. Тем не менее, «красные дьяволы» не планируют увольнять норвежца в ближайшее время, о чём сообщает Sky Sports на страницах своего сайта.

Уле Гуннар Сульшер принял «Манчестер Юнайтед» почти три года назад. За это время команда не выиграла ни одного трофея. В последний раз «красные дьяволы» становились чемпионами Англии ещё в сезоне 2012/2013, когда команду возглавлял сэр Алекс Фергюсон.

На текущий момент «Манчестер Юнайтед» располагается на шестой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги Англии.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
ARTUR
08 Ноября 2021 в 15:07
Ну и славо Богу ,минус одна команда апл на евро кубках
Snk6565
08 Ноября 2021 в 14:53
В этом не было сомнений...на каком дне нужно оказаться, чтобы его уволили?...все это приведет к тому, что более менее толковые игроки перестанут интересоваться переходом в МЮ...и мы напоремся на то, за что они так рьяно борются...бл@
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