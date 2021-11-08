​Сульшера не уволят

Поражение в дерби с «Манчестер Сити» (0:2) спровоцировало новую волну разговоров о будущем главного тренера «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннара Сульшера. Тем не менее, «красные дьяволы» не планируют увольнять норвежца в ближайшее время, о чём сообщает Sky Sports на страницах своего сайта.

Уле Гуннар Сульшер принял «Манчестер Юнайтед» почти три года назад. За это время команда не выиграла ни одного трофея. В последний раз «красные дьяволы» становились чемпионами Англии ещё в сезоне 2012/2013, когда команду возглавлял сэр Алекс Фергюсон.

На текущий момент «Манчестер Юнайтед» располагается на шестой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги Англии.