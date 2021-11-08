​Хау договорился о контракте с «Ньюкаслом»

В ближайшие часы «Ньюкасл» должен объявить о назначении Эдди Хау на должность главного тренера. Как сообщает на своей страничке в «Твиттере» известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо, 43-летний специалист уже достиг устной договорённости с «сороками» о контракте до конца июня 2024 года. Соглашение между сторонами находится на заключительной стадии.

Напомним, что недавно «Ньюкасл» получил новых владельцев. Клуб приобрёл консорциум, во главе которого стоит суверенный фонд Саудовской Аравии. Вскоре после смены владельцев должность главного тренера команды покинул Стив Брюс.