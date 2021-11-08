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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Сити» и «Барселона» обсуждают громкий обмен

08 Ноября 2021 • 12:24 Комментировать (10)

«Манчестер Сити» и каталонская «Барселона» могут оформить громкую сделку. По сообщениям портала Goal.com, «сине-гранатовые» всерьез нацелены на трансфер вингера «горожан» Рахима Стерлинга, однако не могут позволить себе покупку такого дорогостоящего игрока.

В связи с этим английский клуб готов рассмотреть обмен на одного из футболистов «Барсы». «Сити» заинтересован в голландском полузащитнике Френки де Йонге. Если каталонцы согласятся на обмен, то манкунианцы готовы доплатить им порядка 20 миллионов евро.

На прошлой неделе стало известно о том, что главным тренером «сине-гранатовых» стал Хави Эрнандес. Испанский специалист лично заинтересован в подписании Стерлинга.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Сити Рахим Стерлинг
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Комментарии (10)
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Рейтинг комментариев
ARTUR
08 Ноября 2021 в 13:46
Хитро сделаные ))) де Йонг это как их де Брейне ))
San13
08 Ноября 2021 в 13:38
Да неееее, в Барсе сейчас полно обменного материала и без ДеЙонга, тот же Роберто, Коут, Дембеле, Брэтвейт.
Может они имели ввиду Люка ДеЙонга, тогда ладно:))
Придет Хави и Френки может раскрыться по другому, так что если не дураки, то не обменяют.
Марченко Макс
08 Ноября 2021 в 12:37
Отдать Стерлинга и ещё доплатить ,вы чё гоните ? )) Лучше для всех будет,чтоб сорвался этот договорняк ))
Ale10JUFC
08 Ноября 2021 в 13:03
Так отдать Стерлинга и забрать Де Йонга , это значит отдать техничного флангового бегунка и получить полузащитника способного структурировать игру всей команды, так что для МС это хорошая сделка даже с учетом доплаты.
Милка
08 Ноября 2021 в 13:22
А то ИОПСимка до Лондона дойдет)))
Милка
08 Ноября 2021 в 13:29
На подвал их гадов)))
Alex1972
08 Ноября 2021 в 12:33
Дело бармалея живет и процветает... Идиоты... Хе...
Ale10JUFC
08 Ноября 2021 в 12:32
Барселона сглупит если это правда и обмен состоится.
Марченко Макс
08 Ноября 2021 в 12:38
Правильно,не стоит ))
Милка
08 Ноября 2021 в 14:00
МОПСелье,это тебе к врачу надо. А,точняк,у вас же нет медицины. Ну тогда корешками там,травушками лечись)))
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