«Манчестер Сити» и «Барселона» обсуждают громкий обмен

«Манчестер Сити» и каталонская «Барселона» могут оформить громкую сделку. По сообщениям портала Goal.com, «сине-гранатовые» всерьез нацелены на трансфер вингера «горожан» Рахима Стерлинга, однако не могут позволить себе покупку такого дорогостоящего игрока.

В связи с этим английский клуб готов рассмотреть обмен на одного из футболистов «Барсы». «Сити» заинтересован в голландском полузащитнике Френки де Йонге. Если каталонцы согласятся на обмен, то манкунианцы готовы доплатить им порядка 20 миллионов евро.

На прошлой неделе стало известно о том, что главным тренером «сине-гранатовых» стал Хави Эрнандес. Испанский специалист лично заинтересован в подписании Стерлинга.