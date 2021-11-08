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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Терри назвал лучшего опорного полузащитника в мире

08 Ноября 2021 • 11:23 Комментировать (1)
Вест Хэм
3:2
Ливерпуль
окончен

Экс-футболист сборной Англии и лондонского «Челси» Джон Терри похвалил опорного полузащитника Деклана Райса, выступающего за лондонский «Вест Хэм». Терри остался под впечатлением от игры хавбека во вчерашнем поединке Премьер-лиги с «Ливерпулем».

«Что за футболист! Считаю Деклана лучшим в мире на этой позиции», - гласит сообщение Джона в твиттер-аккаунте.

Напомним, что поединок завершился победой «молотобойцев» со счетом 3:2. Лондонский клуб прервал длительную беспроигрышную серию команды Юргена Клоппа, насчитывавшую более 20 матчей.

В текущем сезоне чемпионата Англии Райс провел 11 поединков, забил гол и отдал три ассиста.

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Евро-Футбол.Ру,
Джон Терри Деклан Райс
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Ale10JUFC
08 Ноября 2021 в 11:33
Много раз смотрел матчи Вэст Хэма, и сборной Англии, но Райс никак не лучший опорник мира. Мое субъективное мнение Келвин Филлипс не хуже и даже лучше Деклана Райса. Вот этого игрока я бы лично хотел видеть в Юве.
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