Терри назвал лучшего опорного полузащитника в мире

Экс-футболист сборной Англии и лондонского «Челси» Джон Терри похвалил опорного полузащитника Деклана Райса, выступающего за лондонский «Вест Хэм». Терри остался под впечатлением от игры хавбека во вчерашнем поединке Премьер-лиги с «Ливерпулем».

«Что за футболист! Считаю Деклана лучшим в мире на этой позиции», - гласит сообщение Джона в твиттер-аккаунте.

Напомним, что поединок завершился победой «молотобойцев» со счетом 3:2. Лондонский клуб прервал длительную беспроигрышную серию команды Юргена Клоппа, насчитывавшую более 20 матчей.

В текущем сезоне чемпионата Англии Райс провел 11 поединков, забил гол и отдал три ассиста.