Гвардиола посетит презентацию Хави в «Барселоне»

В понедельник, 8 ноября, состоится презентация Хави Эрнандеса в качестве главного тренера каталонской «Барселоны». Как сообщается в твиттер-аккаунте журналиста Маттео Моретто, это мероприятие посетят многие известные люди, в число которых войдет и наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола.

Пеп уже прилетел в Барселону, отменив ради презентации Эрнандеса все свои планы.

На прошлой неделе «сине-гранатовые» сообщили о договоренности с Хави о подписании трудового договора до лета 2024 года. На посту наставника испанец заменит Рональда Кумана, которого уволили из-за плохих результатов.