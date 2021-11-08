Клопп раскритиковал судью после поражения «Ливерпуля»

Рулевой «Ливерпуля» Юрген Клопп пообщался с журналистами после поединка с «Вест Хэмом» в 11-м туре чемпионата Англии. Мерсисайдцы потерпели гостевое поражение со счетом 2:3.

«В этом матче все решили несколько важных моментов, некоторые из них могли сложиться в пользу моих подопечных. Меня не устроила наша игра после перерыва, футболисты «Ливерпуля» не были хладнокровны в завершении. Соперник же отлично контратаковал.

Еще хотелось бы отметить работу рефери. Могут подумать, что я оправдываюсь, однако от него нужны нормальные решения, а в этом матче их не было», - приводит слова немца BBC Sport.

После этого матча «Вест Хэм» идет на третьем месте, а «Ливерпуль» расположился на четвертой строчке.